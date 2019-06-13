السعودية اليوم / جامعة جازان تتيح القبول المباشر في 45 تخصصًا



جيزان 10 شوال 1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أعلنت جامعة جازان فتح بوابة القبول الإلكترونية ابتداءً من يوم الأربعاء المقبل لمدة أسبوعين، حيث تتيح الجامعة 37 تخصصًا لدرجة البكالوريوس و 8 تخصصات لدرجة الدبلوم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد بن يحيى فقيهي، أن إعلان نتائج الترشيح سيتم يوم الاثنين الموافق 5 / 11 / 1440هـ، ومن ثم يتوجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، علمًا بأن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الموافق 10 / 11 / 1440 هـ.

وأشار الدكتور فقيهي، إلى أن الجامعة لا تتبع نظام المسارات، وإنما يتم القبول مباشرة في التخصص أو الكلية التي يحددها المتقدم حسب رغباته ونسبته المؤهلة والموزونة، حاثًا جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على المستندات الخاصة بخطة القبول والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.

واختتم عميد القبول والتسجيل تصريحه مفيدًا بأن العمادة تسعد بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.

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11:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.