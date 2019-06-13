السعودية اليوم / إطلاق مبادرة ( ِنسَب التمريض ) لسلامة المريض



الرياض 10 شوال1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واس

أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة

و أكد مدير المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي أن العديد من الدراسات أثبتت الأهمية القصوى لنِسَب التمريض، وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بمبدأ سلامة المرضى الذي يعد هدفاً وطنياً رئيساً في المملكة والعالم أجمع.

وأوضح الهوساوي أن نِسَب التمريض هي أحد العوامل المهمة لسلامة المرضى، حيث كلما زاد عدد المرضى أمام مقدم خدمة التمريض وتم تجاوز النِسَب المُقترحة في هذه المبادرة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً ليس فقط على سلامة المريض بل على طاقم التمريض نفسه، من ناحية السلامة علاوة على نسبة الرضا لديهم أثناء أداء عملهم".

وبين أن مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض تهدف إلى تحسين سلامة المرضى على الصعيد الوطني، من خلال التعاون المثمر مع القطاعات ذات العلاقة التي كانت تعمل على هذه المبادرة على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة.

يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد الجهة الحكومية المهتمة بثقافة سلامة المرضى وممارستها على المستوى الوطني، و يقدم جهوده عبر تنظيم المؤتمرات المحلية و الدولية والمبادرات وورش العمل والتدريب بما يطور من ثقافة سلامة المرضى لدى الممارسين الصحيين والمجتمع.

// انتهى //

10:45ت م

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الرياض 10 شوال1440 هـ الموافق 13 يونيو 2019 م واسأطلق المركز السعودي لسلامة المرضى والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والجمعية السعودية للتمريض المهني، أمس في الرياض، مبادرة ( نِسَب التمريض ) لسلامة المريض، وذلك بهدف تحسين سلامة المرضى على المستوى الوطني، إضافة إلى سلامة طاقم التمريض لانعكاس هذه النِسَب على السلامة لدى كافة الأطراف.و أكد مدير المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور عبد الإله الهوساوي أن العديد من الدراسات أثبتت الأهمية القصوى لنِسَب التمريض، وارتباطها ارتباطاً وثيقاً بمبدأ سلامة المرضى الذي يعد هدفاً وطنياً رئيساً في المملكة والعالم أجمع.وأوضح الهوساوي أن نِسَب التمريض هي أحد العوامل المهمة لسلامة المرضى، حيث كلما زاد عدد المرضى أمام مقدم خدمة التمريض وتم تجاوز النِسَب المُقترحة في هذه المبادرة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً ليس فقط على سلامة المريض بل على طاقم التمريض نفسه، من ناحية السلامة علاوة على نسبة الرضا لديهم أثناء أداء عملهم".وبين أن مبادرة نِسَب التمريض لسلامة المريض تهدف إلى تحسين سلامة المرضى على الصعيد الوطني، من خلال التعاون المثمر مع القطاعات ذات العلاقة التي كانت تعمل على هذه المبادرة على أمل أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على القطاع الصحي في المملكة.يذكر أن المركز السعودي لسلامة المرضى يعد الجهة الحكومية المهتمة بثقافة سلامة المرضى وممارستها على المستوى الوطني، و يقدم جهوده عبر تنظيم المؤتمرات المحلية و الدولية والمبادرات وورش العمل والتدريب بما يطور من ثقافة سلامة المرضى لدى الممارسين الصحيين والمجتمع.// انتهى //10:45ت م0021

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.