السعودية | إطلاق خدمة الاعتراض إلكترونياً على المخالفات المرورية في 3 مناطق جديدة!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة الاعتراض إلكترونياً على المخالفات المرورية في 3 مناطق جديدة! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:00 صباحًا, 13 يونيو 2019 م
المناطق_الرياض
أطلقت منصة “أبشر”،خدمة الاعتراض إلكترونياً على المخالفات المرورية في 3 مناطق جديدة هي: حائل، والحدود الشمالية، ونجران.
وأوضحت منصة أبشر، في بيان لها، أنه بعد إضافة الخدمة في المناطق الجديدة ارتفع عدد المناطق المتوفرة فيها الخدمة حتى الآن إلى 8 مناطق.
وأشارت إلى أن الخدمة سيتم تطبيقها على مناطق المملكة تباعاً، حيث بإمكان المستخدم الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال الموقع فقط، مبينةً طريقة الدخول للخدمة، وهي كالتالي: “خدماتي ثم المرور ثم الاعتراض على المخالفات المرورية”.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد أطلقت في بداية العام خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات؛ بهدف تقديم خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين بالاعتراض على المخالفات، حيث تم بدء الخدمة في القصيم، وبعدها تباعاً المدينة، وعسير، وجازان. ويمكن تقديم الاعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.
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