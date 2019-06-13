صورة للنيران المشتعلة بناقلة النفط في خليج عمان

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

أظهرت صورة اشتعال النيران بإحدى ناقلتي النفط اللتين أصيبتا وتعرضتا لأضرار، صباح اليوم الخميس، في خليج عمان.

وكانت المعلومات الأولية أفادت بإصابة ناقلة نفط على الأقل بطوربيد في خليج عمان.

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وقالت البحرية الأميركية، اليوم الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان. وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: “تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان”.

وقالت 4 مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة “رويترز” عن صحيفة “تريد ويندز” المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة “فرونت لاين” النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها “فرنت ألتير”، بينما الناقلة الثانية اسمها “كوكوكا كاريدغس” وترفع علم بنما، بحسب “رويترز”.