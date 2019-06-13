طوارئ مركزي بريدة ينقذ حياة آسيوي توقف قلبه أكثر من ساعة

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - بريدة

تمكن أطباء الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي من إنقاذ حياة مقيم آسيوي، بعد أن توقفت عضلة القلب عن العمل، وغياب تام لعلامات الحياة الأساسية لمدة تزيد عن الساعة، أجريت له عملية إنعاش قلبي رئوي عادة معه عضلة القلب للعمل.

Advertisements

وأفاد الطبيب المشرف على حالته الصحية أخصائي الطوارئ أحمد مصطفى بأن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بواسطة أصدقائه، بعد أن توقفت عضلة قلبه، وقد ذكروا أنه كان يعاني من آلام بالصدر وفجأة سقط على الأرض فأسرعوا بإسعافه للمستشفى.

وعند الكشف عليه تبين غياب تام لعلامات الحياة الأساسية، فتم على الفور إعلان الشفرة الزرقاء حسب بروتكول الإنعاش القلبي، والذي استمر الإجراء حوالي 55 دقيقة، تلقى المريض خلالها 6 صدمات كهربية وتم تنبيهه صناعياً بالإضافة إلى الأدوية المنقذة للحياة، كما قرر الفريق المعالج إعطائه الأدوية المسيلة للدم، مما استدعى إطالة إجراء الإنعاش القلبي حسب توجيهات البروتكول.

وتكللت عملية الإنعاش القلبي بالنجاح، وعادت عضلة القلب للعمل، وبدأ مقياس الوعي للمريض يرتفع، واستقرت حالته الصحية وتم نقله إلى قسم العناية المركزة لمزيد من الرعاية والاطمئنان على حالته الصحية، وبعد تحسن حالته وتماثله للشفاء غادر المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.