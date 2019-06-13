2019-06-13

فيديو.. تدخل سيارة الأمن ينهي مضاربة عنيفة بين يمنيين في صامطة

متابعات الخليج 365 - صامطة

أظهر مقطع فيديو مضاربة جماعة بين أفراد الجالية اليمنية في صامطة، انتهت بتدخل حاسم من الأمن.

وبين الفيديو، الاشتباكات بالأيدي والأرجل بين مجموعة من الجالية اليمنية وسط صراخ وتعالي الأصوات بين المتواجدين، حتى قطع عليهم المشاجرة وصول سيارة رجال الأمن.

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وتوقف اليمنيون عن المضاربة بعد تدخل الأمن، فيما طالب معلقون بضبط المتشاجرين وتوقيع العقوبة عليهم.

ولم يصدر بعد بيان رسمي بشأن الواقعة أو تفاصيل أخرى.