- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. تدخل سيارة الأمن ينهي مضاربة عنيفة بين يمنيين في صامطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. تدخل سيارة الأمن ينهي مضاربة عنيفة بين يمنيين في صامطة
متابعات الخليج 365 - صامطة
أظهر مقطع فيديو مضاربة جماعة بين أفراد الجالية اليمنية في صامطة، انتهت بتدخل حاسم من الأمن.
وبين الفيديو، الاشتباكات بالأيدي والأرجل بين مجموعة من الجالية اليمنية وسط صراخ وتعالي الأصوات بين المتواجدين، حتى قطع عليهم المشاجرة وصول سيارة رجال الأمن.
وتوقف اليمنيون عن المضاربة بعد تدخل الأمن، فيما طالب معلقون بضبط المتشاجرين وتوقيع العقوبة عليهم.
ولم يصدر بعد بيان رسمي بشأن الواقعة أو تفاصيل أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تدخل سيارة الأمن ينهي مضاربة عنيفة بين يمنيين في صامطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.