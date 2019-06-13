تحديد جنسية الناقلات المستهدفة في خليج عمان وأصابع الاتهام تتجه نحو إيران

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

Advertisements

تعرضت ناقلات نفط في خليج عمان لتفجيرات ضخمة، صباح اليوم الخميس، وسط مؤشرات أولية تؤكد ضلوع إيران وعناصرها الممولة في المنطقة بهذا الحادث الإرهابي.

تحذيرات عالمية

وأشارت صحيفة إكسبريس البريطانية، إلى أن هناك تحذيرات من جانب مجموعة السلامة البحرية في بلادها بشأن الحادث، بما يهدد بمزيد من الأزمات في أساليب نقل التجارة العالمية.

ويربط خليج عمان بحر العرب بمضيق هرمز الذي يمتد إلى الخليج، ويحده إيران وباكستان من الشمال وعمان من الجنوب والإمارات العربية المتحدة من الغرب.

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إنها تحقق في التقارير بعد أن ذكرت وسائل الإعلام الإقليمية أن الناقلات قد أرسلت تحذيرات استغاثة.

هوية الناقلات

ومن جانبها، قالت مصادر بحرية وتجارية، اليوم الخميس، إنه تم إجلاء الناقلتين نفط بعد الحادث من خليج عمان وكان الطاقم في مأمن.

وحددت المصادر جنسية تلك الناقلات، حيث قالت إنها كانت ترفع أعلام جزر المارشال وبنما.

ولم يرد أي تأكيد فوري من مشغلي السفن أو السلطات في سلطنة عمان أو الإمارات العربية المتحدة المجاورة، والتي تعرضت 4 ناقلات قبالة سواحلها لعمليات تخريب الشهر الماضي.