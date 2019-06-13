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ارتفاع خام برنت بنسبة 4% على خلفية حادث خليج عمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفع خام برنت في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، بنسبة 4% على خلفية حادث استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان.
وسُمع دوي انفجارات متتالية قوية في بحر عُمان، فيما ذكرت تقارير أنه تم استهداف ناقلتي نفط عملاقتين محملتين بالخام.
وقالت موانئ باكستان وسلطنة عمان إنها تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي نفط في بحر عمان، وهما من الناقلات العملاقة التي تحمل النفط الخام من الخليج.
وحذرت هيئة السلامة البحرية البريطانية من حادث وصفته بـ”الغامض” في خليج عمان، داعيةً إلى الحذر الشديد بعد الحادث.
وقالت: إن التحقيق جارٍ بشأن هجوم محتمل في خليج عمان.
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