شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تعلن عن توفر 512 وظيفة شاغرة وهنا التقديم عبر جدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-13 وزارة الصحة تعلن عن توفر 512 وظيفة شاغرة وهنا التقديم عبر جدارة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الصحة عن توفر 512 وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء) للسعوديين فقط. Advertisements ودعت وزارة الصحة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة لمدة 5 أيام ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/6/16 من خلال الرابط التالي: هنا ويمكن الدخول عبر نظام جدارة بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المواطنين في “بوابة الخدمات الالكترونية” لوزارة الخدمة المدنية. وعبر جدارة يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقيق.









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