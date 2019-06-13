إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية عبر جدارة أو موقع وزارة التعليم

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

يترقب آلاف المعلمين اليوم الخميس إعلان أسماء المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية لسنة 1440- 1441، متسائلين عن آلية إعلان الأسماء هل ستكون عبر موقع نظام جدارة أو موقع وزارة التعليم على الإنترنت؟

وبحسب ما قالت وزارة الخدمة المدنية ردًا على استفسار بشأن موعد إعلان أسماء مرشحي الوظائف التعليمية وهل ستكون عبر جدارة أو موقع وزارة التعليم قالت: إن وزارة التعليم ستعلن عن أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني؛ لذا تأمل متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.

وتعلن وزارة التعليم مساء اليوم الخميس أسماء المرشحين لـ الوظائف التعليمية وذلك عبر موقعها الرسمي على الرابط هنا

Advertisements

وبدأ التقديم على الوظائف التعليمية للرجال والنساء اعتبارًا من العاشرة صباحًا من اليوم الأربعاء 17 رمضان، وكان من المقرر أن يستمر التقديم حتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان، وذلك عبر موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني جدارة هنا.

وأعلنت وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عن 10456 وظيفة تعليمية شاغرة، وحاجتها إلى شغلها بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفقًا للضوابط والإجراءات والمواعيد المعلنة، وذلك للعام الدراسي المقبل 1440- 1441هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظائف للنساء، مبينًا أن شغل هذه الوظائف ستكون لحاملي درجة البكالوريوس، من المجتازين لاختبار كفايات العام والتخصص.

وشدد العصيمي على ضرورة مناسبة الدرجة العملية والتخصص للمتقدم، إضافة إلى معادلة المؤهل الذي حصل عليه من خارج المملكة، وكذلك عدم شغله لوظيفة يوازي مستوى دخولها درجته العلمية.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة الراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والضوابط الخاصة بالوظائف التعليمية، وأن يكون التقديم خلال الموقع والمدة المحددين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق، وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.