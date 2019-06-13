2019-06-13

العثور على جثة مجهول أفريقي عليها آثار كدمات في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحدرفيدة

باشرت الجهات الأمنية، مساء الثلاثاء الماضي، جريمة قتل مجهول أفريقي في موقع الروان شرق محافظة أحد رفيدة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من أحد المواطنين يفيد فيه بالعثور على جثة الوافد مجهول الهوية ملقاة في الموقع الخالي من السكان، وعلى جسده آثار كدمات غائرة أدت إلى وفاته.

وتحفظت الجهات الأمنية على الجثة حتى الانتهاء من تشريحها من قبل الطب الشرعي.

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“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل بعد نتائج الطب الشرعي وتحقيقات الجهات الأمنية.