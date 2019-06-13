الان تتابع الصحة تعلن عن توفر 512 وظيفة طبيب مقيم أسنان للرجال والنساء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن توفر 512 وظيفة طبيب مقيم أسنان (رجال ونساء)للسعوديين فقط. ودعت الوزارة من يرغب التقدم على تلك الوظائف ممن يحملون المؤهلات المطلوبة التسجيل عن طريق نظام جدارة، لمدة 5 أيام، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/6/16 من خلال الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.sa/SecurityUserManagement/Login.aspx …

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