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حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".
وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.
تمسّ الأمن وتوجب المساءلة.. هنا تحذير من التهاون في إتلاف الوثائق الحكوميةعبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-13
حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".
وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
11:11 AM
أطلقه "الوطني للمحفوظات" وأكد أن عدم الالتزام باللوائح المنظمة مخالفة نظامية
حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية؛ وذلك في إطار برنامج "معًا للمحافظة على وثائقنا".
وقال المركز: إن عدم الالتزام باللوائح المنظمة لإتلاف الوثائق الحكومية، هو مخالفة نظامية تستوجب المساءلة القانونية، وتشكل مساسًا بالأمن الوطني.
، تمسّ الأمن وتوجب المساءلة.. هنا تحذير من التهاون في إتلاف الوثائق الحكومية ،
المصدر : الخليج 365
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