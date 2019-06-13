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صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمائة إلى 61.97 دولار للبرميل.
ووفق "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمائة إلى 52.55 دولار للبرميل.
أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يصل إلى 61.97 دولار للبرميلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمائة إلى 61.97 دولار للبرميل.
ووفق "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمائة إلى 52.55 دولار للبرميل.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:54 AM
زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.7 بالمائة
صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، وبحلول الساعة 06:46 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3 بالمائة إلى 61.97 دولار للبرميل.
ووفق "رويترز"، زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 بالمائة إلى 52.55 دولار للبرميل.
، أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يصل إلى 61.97 دولار للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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