، "النقد": 14 شركة جديدة للعمل في البيئة التجريبية لسوق الخدمات المالية المبتكرة ،

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أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريح لأربع عشرة شركة متخصصة في مجال التقنية المالية بمثابة دفعة جديدة للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً والبالغ عددها 21 شركة.
وصممت مؤسسة النقد مؤخراً بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية؛ بغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي. كما تهدف بيئة المؤسسة التجريبية (Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، مثل الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها، إذ إنه من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة، مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.
وقد تضمنت الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية للمؤسسة تقديم خدمة المَحافظ الإلكترونية والتحويل بينها والشراء عبر خاصية الـ (QR Code) وكذلك التحويل الدولي المباشر عن طريق شركات التقنية المالية، إضافة إلى الخدمات المجمَّعة التي تشمل خدمة أجهزة نقاط البيع وخدمة فواتير سداد وخدمتي حساب سداد ومدى أونلاين للشراء عبر الإنترنت، إضافة إلى خدمات تمويلية ومنصات التمويل الجماعي وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخدمات المدفوعات للمدارس وخدمات الصرافة. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Permitted-Fintechs.aspx
"النقد": 14 شركة جديدة للعمل في البيئة التجريبية لسوق الخدمات المالية المبتكرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريح لأربع عشرة شركة متخصصة في مجال التقنية المالية بمثابة دفعة جديدة للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً والبالغ عددها 21 شركة.
وصممت مؤسسة النقد مؤخراً بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية؛ بغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي. كما تهدف بيئة المؤسسة التجريبية (Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، مثل الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها، إذ إنه من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة، مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.
وقد تضمنت الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية للمؤسسة تقديم خدمة المَحافظ الإلكترونية والتحويل بينها والشراء عبر خاصية الـ (QR Code) وكذلك التحويل الدولي المباشر عن طريق شركات التقنية المالية، إضافة إلى الخدمات المجمَّعة التي تشمل خدمة أجهزة نقاط البيع وخدمة فواتير سداد وخدمتي حساب سداد ومدى أونلاين للشراء عبر الإنترنت، إضافة إلى خدمات تمويلية ومنصات التمويل الجماعي وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخدمات المدفوعات للمدارس وخدمات الصرافة. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Permitted-Fintechs.aspx
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:53 AM
للمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني.. واستقطاب الشركات العالمية
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التصريح لأربع عشرة شركة متخصصة في مجال التقنية المالية بمثابة دفعة جديدة للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية (Sandbox) الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً والبالغ عددها 21 شركة.
وصممت مؤسسة النقد مؤخراً بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية؛ بغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً. وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي. كما تهدف بيئة المؤسسة التجريبية (Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية، مثل الشركات الناشئة السعودية والعالمية، وشركات التقنية المالية، وشركات الخدمات المالية القائمة، وشركات الخدمات المهنية الشريكة مع هذه الشركات أو التي تقدم الدعم لها، إذ إنه من المتوقع أن تعزز هذه المبادرة مبدأ الابتكار في الخدمات المالية وخدمات المدفوعات الرقمية وستساعد المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية على تجربة منتجاتهم الابتكارية بضوابط مخففة، مما سيعكس أثراً إيجابياً على القطاع المالي في تحسين وتسهيل إجراءات التعاملات المالية وخفض التكاليف.
وقد تضمنت الخدمات والمنتجات التي تم اعتمادها حالياً في البيئة التجريبية للمؤسسة تقديم خدمة المَحافظ الإلكترونية والتحويل بينها والشراء عبر خاصية الـ (QR Code) وكذلك التحويل الدولي المباشر عن طريق شركات التقنية المالية، إضافة إلى الخدمات المجمَّعة التي تشمل خدمة أجهزة نقاط البيع وخدمة فواتير سداد وخدمتي حساب سداد ومدى أونلاين للشراء عبر الإنترنت، إضافة إلى خدمات تمويلية ومنصات التمويل الجماعي وخدمات المدفوعات الإلكترونية وخدمات المدفوعات للمدارس وخدمات الصرافة. ولمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي:
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/-SandBox/Pages/Permitted-Fintechs.aspx
، "النقد": 14 شركة جديدة للعمل في البيئة التجريبية لسوق الخدمات المالية المبتكرة ،
المصدر : الخليج 365
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.