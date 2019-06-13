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قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.
وقالت رويترز: إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
"رويترز": إجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.
وقالت رويترز: إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:56 AM
قالت: إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير
قالت أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.
وقالت رويترز: إن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.
، "رويترز": إجلاء طاقمي ناقلتي نفط تعرضتا لحادث في خليج عمان ،
المصدر : الخليج 365
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