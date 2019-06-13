، ترقب لإعلان المرشحين لشغل 10456 وظيفة تعليمية مساء اليوم ،

محمد بن مسعود - الدمام - ينتظر أن تعلن مساء اليوم قوائم المرشحين الأولية لشغل ⁧الوظائف التعليمية.

وكانت الوزارة قد كشفت قبل 4 أيام عند البدء ‏‫في عمليات المفاضلة وإعداد ⁩القوائم من خلال منصة التوظيف الإلكتروني ⁧جدارة⁩.

وكانت الوظائف التي أتيح التقديم عليها بلغ عددها 10456 وظيفة، منها 4953 وظيفة للرجال و5503 وظيفة للنساء.

وأتيح التقديم على الوظائف للرجال والنساء ابتداءً من يوم الأربعاء 17 رمضان الماضي وحتى الرابعة عصرًا من يوم الثلاثاء 23 رمضان.