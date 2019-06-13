، محكمة: السجن مدى الحياة لأمريكي قتل 3 مسلمين ،

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حكمت محكمة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد أن أقر الذنب يوم أمس الأربعاء في قتل ثلاثة شبان مسلمين في قضية جرت أحداثها في 2015 وأدانها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.
وحسب وكالة "رويترز"، قبل كريج هيكس (50 عاماً) بالحكم بعد أن امتنع ممثلو الادعاء في مقاطعة دورهام عن المطالبة بعقوبة الإعدام عن القتل. وكان "كريج" أبلغ محققين في ذلك الوقت أن السبب وراء القتل نزاع حول مكان لوقوف السيارات.
واجتذب قتل الثلاثة وهم رجل وزوجته وشقيقة الزوجة اهتماماً دولياً، وأثار مخاوف بين بعض المدافعين عن المسلمين في الولايات المتحدة.
والضحايا هم ضياء بركات (23 عاماً) طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا ،وزوجته يسر أبوصالحة (21 عاماً) وأختها رزان أبوصالحة (19 عاماً) الطالبة بالجامعة. وقتل الثلاثة رمياً بالرصاص في عمارة سكنية تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن حرم جامعة نورث كارولاينا في تشابيل هيل.
وأبلغ محامون ممثلي الادعاء في مقاطعة دورهام الأسبوع الماضي بأن هيكس سيقر بالذنب.
وبعد أيام من الحادث وصف "أوباما" القتل بأنه " وحشي وشنيع" في بيان قدم فيه التعازي لعائلات الضحايا.
محكمة: السجن مدى الحياة لأمريكي قتل 3 مسلمينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
حكمت محكمة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد أن أقر الذنب يوم أمس الأربعاء في قتل ثلاثة شبان مسلمين في قضية جرت أحداثها في 2015 وأدانها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.
وحسب وكالة "رويترز"، قبل كريج هيكس (50 عاماً) بالحكم بعد أن امتنع ممثلو الادعاء في مقاطعة دورهام عن المطالبة بعقوبة الإعدام عن القتل. وكان "كريج" أبلغ محققين في ذلك الوقت أن السبب وراء القتل نزاع حول مكان لوقوف السيارات.
واجتذب قتل الثلاثة وهم رجل وزوجته وشقيقة الزوجة اهتماماً دولياً، وأثار مخاوف بين بعض المدافعين عن المسلمين في الولايات المتحدة.
والضحايا هم ضياء بركات (23 عاماً) طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا ،وزوجته يسر أبوصالحة (21 عاماً) وأختها رزان أبوصالحة (19 عاماً) الطالبة بالجامعة. وقتل الثلاثة رمياً بالرصاص في عمارة سكنية تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن حرم جامعة نورث كارولاينا في تشابيل هيل.
وأبلغ محامون ممثلي الادعاء في مقاطعة دورهام الأسبوع الماضي بأن هيكس سيقر بالذنب.
وبعد أيام من الحادث وصف "أوباما" القتل بأنه " وحشي وشنيع" في بيان قدم فيه التعازي لعائلات الضحايا.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:35 AM
حدث القتل بسبب نزاع حول مكان لوقوف السيارات
حكمت محكمة في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية بالسجن مدى الحياة على رجل بعد أن أقر الذنب يوم أمس الأربعاء في قتل ثلاثة شبان مسلمين في قضية جرت أحداثها في 2015 وأدانها الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما.
وحسب وكالة "رويترز"، قبل كريج هيكس (50 عاماً) بالحكم بعد أن امتنع ممثلو الادعاء في مقاطعة دورهام عن المطالبة بعقوبة الإعدام عن القتل. وكان "كريج" أبلغ محققين في ذلك الوقت أن السبب وراء القتل نزاع حول مكان لوقوف السيارات.
واجتذب قتل الثلاثة وهم رجل وزوجته وشقيقة الزوجة اهتماماً دولياً، وأثار مخاوف بين بعض المدافعين عن المسلمين في الولايات المتحدة.
والضحايا هم ضياء بركات (23 عاماً) طالب طب الأسنان بجامعة نورث كارولاينا ،وزوجته يسر أبوصالحة (21 عاماً) وأختها رزان أبوصالحة (19 عاماً) الطالبة بالجامعة. وقتل الثلاثة رمياً بالرصاص في عمارة سكنية تبعد حوالي ثلاثة كيلومترات عن حرم جامعة نورث كارولاينا في تشابيل هيل.
وأبلغ محامون ممثلي الادعاء في مقاطعة دورهام الأسبوع الماضي بأن هيكس سيقر بالذنب.
وبعد أيام من الحادث وصف "أوباما" القتل بأنه " وحشي وشنيع" في بيان قدم فيه التعازي لعائلات الضحايا.
، محكمة: السجن مدى الحياة لأمريكي قتل 3 مسلمين ،
المصدر : الخليج 365
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