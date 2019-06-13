قال المشرف على فعاليات “موسم جدة” الترفيهية، رائد أبو زنادة، إن ما نُشر حول وجود مخالفات للآداب والذوق العام في بعض فعاليات المهرجان مزاعم غير صحيحة.
وأكد أن فعاليات “موسم جدة” متسقة مع الأنظمة ومع رغبات المواطنين واهتماماتهم، داعياً إلى عدم تصديق الفيديوهات التي جرى تداولها لفعاليتي “وايت كلوب” و”نيكي بيتش” التي قد يخون التعبير بعض من يقومون بتوثيقها. وأوضح أبو زنادة أن القنوات الرسمية لـ”موسم جدة” تتضمن كل المعلومات المتعلقة بفعاليات الموسم بصورة دقيقة، مشيراً إلى أن الفعاليات تهدف لكسب رضا المواطنين وإعلاء شأن السياحة الداخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر “موسم جدة”: ما نُشر حول وجود مخالفات للآداب والذوق العام في بعض الفعاليات مزاعم غير... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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