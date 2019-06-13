الشؤون الإسلامية تعلن عن وظائف للجنسين بمجال الدعوة ومراقبة المساجد والأمن

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن توفر وظائف في مجال (الدعوة، مراقبي المساجد، حراس الأمن). وأضافت الشؤون الإسلامية أنه للتقديم على هذه الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية مع تحديد المدينة المراد العمل بها على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]). Advertisements





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