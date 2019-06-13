17 وظيفة إدارية شاغرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

:



.

أعلنت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة (عدد 17 وظيفة- للرجال) لعدد من المناطق، ترغب في شغلها من المواطنين الذين تتوفر لديهم المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل هذه الوظائف، واشترطت الرئاسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقًا لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- باحث علمي مساعد (المرتبة 6- العدد 11 وظيفة) (مكة المكرمة، جازان، تبوك، حائل، نجران، الباحة، الحدود الشمالية، الجوف):

– الدرجة الجامعية تخصص شريعة أو أصول دين.

2- مساعد إداري (المرتبة 6- وظيفتان) (الرياض):

– الدرجة الجامعية تخصص موارد بشرية.

3- محاسب مساعد (المرتبة 6- وظيفتان) (الرياض):

– الدرجة الجامعية تخصص موارد محاسبة.

4- مُترجم (المرتبة 6- وظيفتان) (الرياض- الدمام):

Advertisements

– الدرجة الجامعية تخصص لغة (إنجليزي أو فرنسي).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يكون محكومًا عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

3- ألا يكون مفصولًا من الخدمة بالدولة.

4- ألا يكون على رأس عمل في جهة حكومية.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بتاريخ 1440/10/15هـ وينتهي بتاريخ 1440/10/28هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا

