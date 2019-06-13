الزكاة والدخل تعلن موعد بدء تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس الأربعاء، عن موعد تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، والتي تبلغ نسبتها 50%، وذلك وفقًا لقرار مجلس الإدارة الصادر يوم 5 شوال الجاري الموافق 8 يونيو 2019.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، بحيث يكون الأول من ديسمبر 2019 هو موعد بدء تطبيق القرار، الذي تم نشر نصه بالجريدة الرسمية.

ونص القرار على أنه يسري العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية..، المعدلة بالقرار رقم (2-3-19) وتاريخ 10/ 9/ 1440هـ فيما يتعلق بفرض الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدءًا من تاريخ 1/ 12/ 2019م.

