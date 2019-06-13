الراصد الحربي يتوقع انكسار موجة الحر ويحدد الموعد

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الخميس، أن موجة الحر التي تشمل معظم مناطق المملكة، ستنكسر خلال الأيام السبعة المقبلة.

وقال الراصد الحربي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «بمشيئة الله، كتلة هوائية معتدلة تكسر شدة الحر، خلال سبعة أيام من الآن، وستجدون أثر ذلك واضحًا».

وأوضح الحربي أن موجة هوائية معتدلة تكسر -خلال الأيام السبعة المقبلة- شدة الحر على أغلب مناطق المملكة، وأن أجواء شبه شتوية ليلًا على شمال المملكة، ستسببها منخفضات جوية شرق البحر المتوسط مصحوبة بكتل باردة.

وكان الراصد الجوي أشار، في تغريدة سابقة، إلى اقتراب موسم المطر الصيفي، قائلًا: «حسب المعتاد بأمر الله، انتهاء الموسم المطري السنوي في المملكة، ويبقى موسم المطر الصيفي الخاص بالمرتفعات الجبلية من الحد الجنوبي إلى المدينة، وقد تمتد إلى مرتفعات تبوك».

وتابع الحربي قائلًا إن «نشاط الموسم المطري الصيفي، بدايته نهاية يوليو وذروته أغسطس، ونهايته سبتمبر».

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن طقس الخميس- أن يشهد شرق المملكة ووسطها طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة.

وأشارت هيئة الأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى مناطق «الشرقية، والرياض»، حتى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة»، مشيرةً إلى أن «الأحساء» ستسجل أعلى درجة حرارة بـ47 درجة، فيما تكون أدنى درجة حرارة من نصيب «أبها وتبوك» بـ19 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فحركة رياحه السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه متر إلى متر ونصف، وحالة موجه متوسطة.