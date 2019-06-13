مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف مليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي

استنكرت الأمانة العامّة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم بمقذوف حوثي معادٍ، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وقالت الأمانة العامة في بيان: «ندين بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب».

وأكدت الأمانة تضامنها التامّ مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدّرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

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ولقي الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، صباح الأربعاء، إدانات عربية ودولية واسعة، إذ أعرب كل من الإمارات والبحرين ومصر، وغيرها عن إدانتهم الهجمات الحوثية، التي تستهدف المدنيين.

كما أكَّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الاعتداءات الجديدة التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية، تُظهر أدلة أخرى على دور إيران الخبيث في المنطقة.

وفي وقت سابق، صرّحت السفارة الأمريكية بالسعودية، بأن الهجوم الحوثي على مطار أبها استهدف المدنيين الأبرياء، وأكدت إدانتها الهجوم بأشد العبارات.