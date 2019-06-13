السودان يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أدان المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي نفّذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًّا.

وأشار المجلس العسكري -في بيان له- إلى أن الهجوم يعدّ عملًا إجراميًّا وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة، مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.

ولقي الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي، صباح الأربعاء، إدانات عربية ودولية واسعة، إذ أعرب كل من الإمارات والبحرين ومصر، وغيرها عن إدانتهم الهجمات الحوثية، التي تستهدف المدنيين.

كما أكَّدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الاعتداءات الجديدة التي قامت بها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية، تُظهر أدلة أخرى على دور إيران الخبيث في المنطقة.

وفي وقت سابق، صرّحت السفارة الأمريكية بالسعودية، بأن الهجوم الحوثي على مطار أبها استهدف المدنيين الأبرياء، وأكدت إدانتها الهجوم بأشد العبارات.