تونس: استهداف مطار أبها خرق واضح للأعراف والقوانين الدولية

عبَّرت الجمهورية التونسية عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي، الذي تعرَّض له مطار أبها الدولي، اليوم الأربعاء، بمقذوف صادر من الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وأسفر عن إصابة 26 شخصًا من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.
وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، قالت: إن تونس تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتُشدد على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، التي تستهدف عددًا من المنشآت الحيوية السعودية.
وأكدت الخارجية التونسية، أن الفعل الحوثي الإجرامي يُعدّ خرقًا واضحًا للأعراف والقوانين الدولية، ومساسًا بأمن المملكة واستقرارها.
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