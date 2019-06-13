خالد بن سلمان: سنواجه جرائم مليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

أكّد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، أن المملكة العربية السعودية ستتصدى لمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بكل وسائل الردع الحازمة، بما يضمن أمنها ومصالحها، وأمن المنطقة برمتها، في إطار من الالتزام بالقوانين الدولية، داعيًا المجتمع الدولي للقيام بواجباته لوقف هذه الممارسات الخطيرة.

وفي عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر»، قال الأمير خالد بن سلمان: «تستمرّ مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتّسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب في إصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، أسأل الله لهم الشفاء العاجل».

وأضاف الأمير خالد: «سنواجه جرائم مليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر.. استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها».

وتابع الأمير خالد بن سلمان: «إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتّخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية، وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع التزامنا بكل القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.

واستطرد الأمير خالد: «منذ 40 عامًا والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويموّل الإرهابيين ومنهم مليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين، القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدّي إلى ما لا يُحمد عقباه».

