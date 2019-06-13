السعودية | توضيح هام من الجوازات بشأن “الهوية القديمة” السارية عند السفر إلى دول الخليج!

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن توضيح هام من الجوازات بشأن “الهوية القديمة” السارية عند السفر إلى دول الخليج! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:13 صباحًا, 13 يونيو 2019 م المناطق_الرياض أكدت المديرية العامة للجوازات، عدم إمكانية السفر بالهوية الوطنية القديمة بعد تجديدها ولو كانت سارية.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر”، بشأن مدى إمكانية سفره باستخدام الهوية القديمة لدول الخليج بعد تجديدها، خاصةً أنها سارية ولم تنتهِ.

وردت الجوازات قائلة: “لا يمكنك ذلك تتم المغادرة بالهوية الوطنية الجديدة”.

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