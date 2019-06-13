شكرا لقرائتكم اعادة 3 أشخاص تاهوا في صحراء سامودة بحفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-13 اعادة 3 أشخاص تاهوا في صحراء سامودة بحفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفرالباطن عثرت شرطة محافظة حفر الباطن على ثلاثة أشخاص تاهوا في صحراء سامودة التي تبعد بنحو 170 كيلو شمال غرب المحافظة. Advertisements وتلقت شرطة حفر الباطن ممثلة بنقطة أمن سامود، بلاغاً أمس الأربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراً من غرفة عمليات الدفاع المدني بحفر الباطن يفيد بتعطل ثلاثة أشخاص في صحراء النفود بمسافة أربعين كيلو غرب هجرة أم عشر، وبتوجيه من مدير شرطة حفر الباطن العقيد فايز الشهراني تم الانتقال بشكل عاجل للبحث عنهم وتكثيف الجهود، ليتم العثور عليهم وهم بصحة جيدة.









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