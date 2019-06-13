شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: «التقنية» من أهم محاور التنمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-

اعتبر أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن التقنية أحد أهم محاور التنمية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتا إلى دور التقنية الرقمية المهم في المتابعة الإدارية وتسهيل التواصل، وتقديم خدمة إلكترونية فاعلة للعمل الداخلي أو الخارجي.

وأكد أن إمارة منطقة القصيم تنفذ مثل هذه البرامج والأنظمة التقنية الرقمية وفق أفضل المعايير المتبعة.

جاء ذلك خلال استعراضه في مكتبه بالإمارة أمس، نظام إدارة شؤون اللجان الإلكتروني، الذي تنفذه وتشرف عليه إدارة تقنية المعلومات بالإمارة، بحضور وكلاء الإمارة ومديري الإدارات العامة بالإمارة، ومدير إدارة اللجان في إمارة القصيم سلمان العيد.

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وقدم وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان شرحا موجزا عن نظام إدارة شؤون اللجان الإلكتروني الرقمي الذي يعد أول نظام يطبق في إمارات المناطق، مشيرا إلى سعيهم الدؤوب لتطوير قطاع التقنية الإلكترونية الخدمية لتحقيق أهداف رؤية 2030 ومبادراتها، متحدثا عن سير عمل في هذا النظام بشكل عام.

من جهة ثانية، أكد أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين في المنطقة أن استمرارية جهود التوطين وإيجاد فرص عمل للرجال والنساء، بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة، تحقق مستهدفات رؤية 2030، مثمنا النتائج الإيجابية للتوطين في المنطقة، نظير الجهود المبذولة لفتح فرص عمل للمواطنين والمواطنات وتكاتف جميع الجهات ذات العلاقة.

وبحث خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، وكيل إمارة المنطقة رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين بالمنطقة الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان وأعضاء اللجنة، نشرة سوق العمل السعودي للربع الأول من عام 2019 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.