شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد: مكاتب PMO لإدارة المشاريع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - فليح ملاك الصخيل (رفحاء)شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على أهمية تأسيس مكاتب لإدارة المشاريع PMO، بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة، لمواصلة العمل وفق الآليات التي تعزز مستوى المتابعة والتنسيق وبما يضمن استمرار تنفيذ العمل في المشاريع وفق عقودها إلى أن يتم الانتهاء من إنجازها؛ تحقيقا لتطلعات حكومتنا الرشيدة وتوافقا مع رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.
وأكد أن الإمارة ستواصل تطبيق إستراتيجيتها لتنمية المنطقة لتحقيق التزامات ومستهدفات رؤية 2030، ولا مجال لقبول الأعذار..
واستعرض خلال ترؤسه أمس اجتماع لجنة متابعة المشاريع بالمنطقة المعنية برفع نسبة المشاريع المنتظمة والمنجزة في وقتها بالجودة المعيارية ومعالجة المشاريع المتأخرة والمتعثرة، تقريرا عن المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في المنطقة ونسب إنجازها، إذ اتضح بمقارنة ما تحقق في النصف الأول من عام 2019 مع ما تحقق عام 2018 ارتفاع المشاريع المنتظمة بنسبة 25% وبعدد 67 مشروعا بتكلفة 2.3 مليار ريال، وانخفاض المشاريع المتعثرة بنسبة 23% بعدد 61 مشروعا بقيمة 2.1 مليار ريال، فيما انخفضت المشاريع المتأخرة بنسبة 1% بعدد 4 مشاريع، بقيمة 131 مليون ريال.
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