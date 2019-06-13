شكرا لقرائتكم خبر عن جلوي بن عبدالعزيز يبحث خطة «السعودية» في نجران وشرورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) okaz-

بحث أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد خطة أعمال الخطوط السعودية في محطتي نجران وشرورة، وذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

وثمن في مستهل اللقاء حرص القيادة الحكيمة على توفير كل ما يضمن راحة المواطن الكريم، معربا عن عظيم الفخر والاعتزاز برجال الوطن في الحد الجنوبي، الذين كانوا بنصر من الله الحصن المنيع الذي جعلنا ننعم في أمن وأمان، ونمارس تفاصيل حياتنا بكل طمأنينة. وأشاد بالمواقف الوطنية المشرفة للخطوط السعودية، منذ انطلاقة عاصفة الحزم، في مضاعفة الرحلات بالمحطات المجاورة، وتأمين البدائل، مقدما شكره لجميع العاملين في الخطوط.

من جهته، أكد المهندس الجاسر أن ما اتخذته الخطوط من إجراءات هو من صميم الواجب الوطني، وأنها تواصل جهودها لتقديم كل ما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن، مشيرا إلى أنه تم نقل نحو 400 ألف راكب من نجران إلى المحطات المجاورة.