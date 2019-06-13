شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: بذل كل الجهود لخدمة المستفيدين من منتجات الإسكان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

ثمن أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز دعم القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، خصوصا ما يتعلق بتلبية حاجات المواطنين من الإسكان، ومن ذلك مبادرة الإسكان التنموي، والسعي المستمر نحو تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة كأحد أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، مؤكدا بذل كل الجهود واستكمال جميع البيانات المطلوبة لخدمة أهالي المنطقة المستفيدين من منتجات الإسكان.

جاء ذلك خلال ترؤسه بقاعة الاجتماعات بمكتبه بديوان الإمارة أمس، اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة. واستعرض وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان حوكمة لجان الإسكان التنموي ومستهدفاته والتمويل غير الحكومي. وناقش اللقاء التنسيق مع الجمعيات الخيرية بشأن المستحقين للإسكان.