شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات مخالفة بصفوى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) okaz-

أزالت لجنة التعديات بمحافظة القطيف، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية أمس، عددا من المواقع المخالفة بصفوى.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني أن فرق الرقابة التابعة لبلدية محافظة القطيف تعمل باستمرار على متابعة الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات، مؤكداً أن اللجنة لا تزيل أي موقع إلا بعد التأكد من أن أصحابه لا يملكون أي مستمسك شرعي أو نظامي يوضح ملكية الأرض التي اعتدوا عليها، مشيراً إلى استمرار مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات حتى تتوقف عمليات التعدي بشكل نهائي، لافتاً إلى تشكيل لجنة مختصة للخروج على الطبيعة على تلك المباني العشوائية، وإشعار أصحاب هذه المخالفات بالإزالة، إذ تم وضع ملصقات على الصنادق والمباني العشوائية، كما تم أخذ التعهدات اللازمة على بقية أصحاب المخيمات بإزالتها من موقعها فوراً أو ستقوم البلدية بإزالتها.

وفي السياق، أكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن الإزالة شملت ورشاً ومقاهي واستراحات كانت مقامة من قبل بعض المواطنين المخالفين. وأضافت أن أصحاب تلك المواقع المخالفة تم استدعاؤهم من قبل مركز صفوى في شهر رمضان الماضي وأخذ التعهد عليهم لإخلائها، لافتة إلى أن عملية الإزالة تم تنفيذها صباح أمس الأول بقرار من لجنة التعديات، وإزالة المباني المخالفة المجاورة للموقع الذي تعدى عليه، مؤكدة أن إنذار أصحاب المواقع المخالفة ليس الأول فقد سبقته إنذارات سابقة.