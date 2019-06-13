شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف تفتح بوابة القبول للعام الجديد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أطلق مدير جامعة الطائف المكلف الدكتور سعد بن سالم الزهراني أمس (الأربعاء) بوابة القبول بالجامعة إيذاناً ببدء استقبال طلبات خريجي الثانوية العامة للالتحاق بمختلف تخصصاتها المتاحة للعام الجامعي القادم 1440/1441هـ.

واطمأن مدير جامعة الطائف المكلف على جاهزية بوابة القبول لاستقبال طلبات المتقدمين بعد اطلاعه على عرض عن البوابة من وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري، وعميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، وعميد تقنية المعلومات الدكتور فواز العسيري.

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ورحب الدكتور الزهراني بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعة، متمنياً لهم التوفيق في إتمام إجراءات القبول، وتحقيق رغباتهم في التخصصات المتاحة.

ونوه بالتعاون بين عمادتي القبول والتسجيل وتقنية المعلومات، وإدارة العلاقات العامة والإعلام، لإطلاق عملية القبول للعام الجامعي المقبل، الذي يجسد العمل بروح الفريق الواحد بين جميع وكالات وعمادات وكليات الجامعة وإداراتها.

فيما أكد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط جاهزية بوابة القبول والتسجيل للتعامل مع الأعداد الكبيرة لطلبات القبول المتوقعة، مشيراً إلى أن البوابة تتيح استقبال طلبات القبول على التخصص مباشرة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة إلكترونياً بشكل كامل دون الحاجة إلى إرسال أية وثائق أو مستندات، أو مراجعة عمادة القبول والتسجيل.