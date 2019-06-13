شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: توزيع 19 ألف حاوية لتعزيز النظافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

نفذت أمانة الطائف ممثلة في وكالة الخدمات (الإدارة العامة للنظافة)، برنامجاً لإعادة تأهيل حاويات النفايات وإعادة توزيعها بأحياء الطائف ودعم مواقع جديدة بحاويات لجمع النفايات وسلال للتخلص من المبعثرات، وذلك ضمن جهود رفع مستوى جودة العمل البلدي في مجال النظافة والصحة العامة.

وشمل البرنامج تأهيل أكثر من 2000 حاوية بأعمال صيانة الدهان وتصليح القواعد والحاملات والمظهر العام، وإعادة توزيع أكثر من 19 ألف حاوية بالمدينة والضواحي والمواقع السياحية، وتزويد مواقع سكنية جديدة بأكثر من 1200 حاوية.

وأوضحت الإدارة العامة للنظافة أن البرنامج يعزز جهود تحسين المشهد الحضري للمدينة، حيث حصرت الفرق الميدانية احتياجات جميع الأحياء والمواقع، والتأكد من حاويات النفايات بمختلف الأنواع والأحجام التي تحتاج لإعادة التأهيل، وشرعت فرق الصيانة الميدانية المجهزة بأعمال الصيانة ميدانياً دون الحاجة إلى نقلها للورش الفنية، وشملت أعمال التأهيل الغسيل الشامل والفحص للحاويات ومواقع تواجدها ونسبة خدمتها للمنازل المحيطة، بينما تولت فرق أخرى إعادة توزيع الحاويات للموسم السياحي، ودعم الحاويات المتاحة بأخرى جديدة.