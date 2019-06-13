شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: موجة غبار تحجب الرؤية على الطرق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)شهدت العاصمة المقدسة بعد ظهر أمس (الأربعاء)، موجة غبار في عدد من الأحياء السكنية (العزيزية، الشرائع، المعيصم، بطحاء قريش، مخططات ولي العهد) والطرق المؤدية إلى العاصمة المقدسة مثل طريق الليث - الطائف وطريق الحرمين، ما حجب الرؤية الأفقية في بعض الأوقات، وأجبر الأهالي على البقاء في منازلهم واستنفار المستشفيات لاستقبال حالات الربو.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، نبهت أمس من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل كلاً من محافظات جدة والليث والقنفذة وبحرة ورابغ، وتستمر حتى الخامسة مساءً.
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