شكرا لقرائتكم خبر عن تخصصات الإدارة بـ«جامعة الطائف» الأكثر طلاباً.. والأقل بـ«الطب» و«الهندسة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

في الوقت الذي فتحت جامعة الطائف أمس أبواب القبول للبكالوريوس والدبلومات، رصدت "الخليج 365" أن أغلب خريجي جامعة الطائف هم من أقسام العلوم النظرية، وتحتل كلية إدارة الأعمال النصيب الأكبر، إذ بلغ عداد طلابها العام الماضي بنحو 13 ألف طالب، يليها الشريعة بنحو 6200 طالب وطالبة، بعدها كلية العلوم في حدود 6000 طالب وطالبة، ثم الآداب بأكثر من 5000 طالب. ووفق إحصائيات رسمية حصلت عليها "الخليج 365" أن الكليات العلمية أقل نسبة قبول فيها، رغم حاجة سوق العمل السعودي لتخصصات الأسنان والهندسة والطب والحاسبات، ففي كلية طب الأسنان لايتجاوز طلاب وطالبات العام الماضي 117 طالباً وطالبة، والهندسة بـ 943 طالباً وطالبة، والطب بنحو 1345 طالباً وطالبة، والحاسبات في حدود 1900 طالب وطالبة.

ويبلغ إجمالي طلاب وطالبات الجامعة 65 ألف للعام الدراسي 1438/1439هـ، فيما عدد أعضاء هيئة التدريس بـ2758 عضواً ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس في الآداب 19٪ والتربية 12٪ والكلية الجامعيه بتربة بـ 32٪ وفي فرع الخرمة بـ 16٪، وفي كلية التصاميم والفنون التطبيقيه 33٪ وفي الحاسبات وتقنية المعلومات 10٪ والشريعة 30٪ والصيدلة 9٪ والطب 8٪ والعلوم 13٪ وإدارة الأعمال 72٪ والعلوم التطبيقية14٪ وفرع رنية 18٪ وخدمة المجتمع 3٪ والهندسة 9٪ وطب الأسنان 2٪. ووفق مصادر مطلعة فإن الامر يستدعي زيادة كبيرة في أعضاء هيئات التدريس لعدد من الكليات ليتوافق عدد الطلاب مع عدد أعضاء التدريس وفق أنظمة الاعتماد الأكاديمي، وهذا من المعضلات التي تستدعي علاجاً حازماً من الإدارة الجديدة.