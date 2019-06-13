شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة»: توزيع خيام الإيواء لنازحي السيول في عدن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 طن من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جيبوتي، بحضور القنصل العام لسفارة خادم الحرمين لافي المطيري ونائبة مدير مكتب البرنامج في جيبوتي اوليفيا هانتز، ومندوب عن وزارة المالية بالمملكة وفريق المركز.
ووقع على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق المركز في مقر السفارة نائبة مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي اوليفيا هانتز، إذ تعد هذه الشحنة التي سُلمّت جزءا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في جيبوتي.
من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 80 خيمة إيواء ومكوناتها من البطانيات والبسط في منطقة بير أحمد بمحافظة عدن، استفادت منها 80 أسرة، وذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة، ممثلة بالمركز، التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة.
كما وزع المركز أمس 80 خيمة و480 بطانية و160 بساطا في مخيم بئر فضل بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 480 نازحا متضررا من السيول.
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