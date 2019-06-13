شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 94 % من حصص حجاج الداخل إلكترونيا.. 20 شوال تسليم المخيمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)al-

في وقت اعتمدت وزارة الحج والعمرة، المسار الإلكتروني لحجز 94% من حصص شركات ومؤسسات حجاج الداخل، للمواطنين والمقيمين، حددت 20 من شوال الجاري كموعد مبدئي لتسليم مخيمات مشعر منى ميدانيا لكافة الشركات والمؤسسات تمهيدا للبدء في تجهيزها قبل وقت كاف من دخول موسم الحج.

وسمحت الوزارة للشركات والمؤسسات تسجيل ما نسبته 6% من الحجاج باختيارها؛ شريطة أن يتم إدخال بيانات الحجاج من خلال برنامج (المخاع) بما في ذلك هوية الحاج ورقم هاتفه الجوال على أن يتلقى الحاج رسالة تأكيد من بوابة المسار الإلكتروني ثم دخول الحاج على البوابة واستكمال الحجز ودفع القيمة من قبل الحاج نفسه.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة ضرورة إدخال أعداد الحجاج الذين تستهدف الشركات والمؤسسات التعاقد معهم؛ شريطة ألا يقل الحد الأدنى المسموح به لإشغال المخيم بما نسبته 75% بعد حسم مساحة 48 مترا مربعا، وإدخال نوعية وسيلة النقل وإدخال بيانات المباني المستأجرة ومواصفاتها وإدخال رقم الهاتف المخصص للتواصل مع الحجاج.

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من ناحية أخرى، تواصل وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات شركات ومؤسسات حجاج الداخل الراغبة في المشاركة ببرنامج الحضانات والروضات الموسمية لأطفال الحجاج خلال موسم حج هذا العام.

وبينت الإدارة العامة لحجاج الداخل بالوزارة أن تقديم الخدمة سيكون بمستويين الأول للأطفال ذوي الإعاقة بسعر 3000 ريال والمستوى الثاني للأطفال العاديين بسعر 2500 ريال، على أن تلتزم الشركة بنقل الأطفال المسجلين ذهابا وإيابا ولا يشمل ذلك النقل الجوي مع التأكيد على ضرورة تعاون الشركة في تلبية رغبة الحجاج المسجلين لأطفالهم في حالة استعداد ولي الأمر دفع قيمة مقعد الطيران.

وأكدت الوزارة أن مجرد مشاركة الشركة في البرنامج تمكنها من الحصول على كامل الدرجة المخصصة للمعيار في التقييم ولا يلزم تحقيق التسجيل الفعلي للأطفال في البرنامج من خلال الشركة.