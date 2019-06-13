شكرا لقرائتكم خبر عن SAMI تتواجد بمعرض باريس الجوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تتواجد الشركة تتواجد الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) في النسخة 53 لمعرض باريس الجوي 2019 (17 ـ 23 يونيو الجاري)، بمشاركة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين ومسؤولين من الإدارة العليا. وتقيم الشركة جناحاً داخلياً وشاليهاً خارجياً، تستعرض فيهما مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العسكرية التي تغطي وحدات أعمالها الأربع (الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية)، وتستكشف الشركة في المعرض آفاق الفرص التجارية والاستثمارية، وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة. ويعد المعرض الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء، إذ يقام بمركز معارض باريس «لو بورجيه» في العاصمة الفرنسية باريس، ويفتتحه رسمياً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المتوقع أن يستقطب نحو 350 ألف زائر، و2500 عارض سيطرحون أحدث حلول وتقنيات قطاع الدفاع.



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