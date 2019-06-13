شكرا لقرائتكم خبر عن «كاوست» تترأس برنامج المؤتمر الدولي للحوسبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ثول)

يرأس أستاذ العلوم التطبيقية والعلوم الحاسوبية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ديفيد كيز، «المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة 2020» في شهر يونيو الجاري في فرانكفورت الألمانية، كأول رئيس برنامج من جامعة في الشرق الأوسط.

وحسب إعلان المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة، سيعمل كيز (مدير مركز أبحاث الحوسبة الفائقة (ECRC) ضمن مهماته رئيساً للبرنامج مع فريق مكون من نحو 100 من متطوعي اللجنة التوجيهية ولجنة البرنامج لتحديد موضوعات المؤتمر، وسيقود الجهود المشتركة الرامية للرفع من أهمية المؤتمر في مجتمع الحوسبة عالية الأداء.

ويتناول المؤتمر الحوسبة عالية الأداء من حيث المعالجة والتخزين والشبكات والخوارزميات والتطبيقات وتقارب المحاكاة على نطاق واسع مع التعلم الآلي وتحليلات البيانات الضخمة.

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وأكد كيز أن المؤتمر فرصة لإحداث التأثير بصفته رئيساً للبرنامج، مشيرا إلى أن الحوسبة عالية الأداء تتطور بشكل سريع مقارنة بالمجالات العلمية الأخرى، مما يجعل من المهم أن نكون على دراية بجميع اختصاصاتها التي تؤثر على قدرتنا التنافسية والتواصل لوضع خريجينا مع كبار شركائنا في عالم الحوسبة عالية الأداء.

يشارك كيز أيضا في نسخة العام الحالي من المؤتمر الدولي للحوسبة الفائقة الذي سيعقد هذا الشهر مع جلسة نقاش خاصة حول الحوسبة عالية الأداء في آسيا، وتشمل منطقة الشرق الأوسط.

وحول كون الجامعة موطناً لأكبر حاسوب خارق في الشرق الأوسط (شاهين)، يقول كيز: «بعد مرور 10 سنوات من الريادة في مجال الحوسبة الفائقة في الجامعة لدى حوالى نصف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حسابات لمجموعات أبحاثهم حول شاهين التي تستطيع خدمة المملكة من خلال عمليات المحاكاة التنبؤية وتحليلات البيانات مما يصب في استمرارية الجامعة في توفير الخبرة في الحوسبة عالية الأداء».