الرياض: إغلاق مستودع أدوية غير مرخص

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جدة - خالد شويل - (الخليج 365) «الرياض» أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعا في الرياض غير مرخص يخزن أجهزة ومنتجات طبية مقلدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى أكثر من ألف جهاز ومنتج طبي مستعمل، والعثور على ملصقات مزورة لعلامات تجارية عالمية. وتلقت «الغذاء والدواء» بلاغا عن المستودع؛ وبسبب عدم وجود معلومات عن صاحبه وإغلاقه فترة طويلة، وتمت متابعة الموقع حتى تمكن مفتشو الهيئة من دخول المستودع بعد رصد شاحنة تفرغ حمولتها عنده.

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودعا في الرياض غير مرخص يخزن أجهزة ومنتجات طبية مقلدة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى أكثر من ألف جهاز ومنتج طبي مستعمل، والعثور على ملصقات مزورة لعلامات تجارية عالمية. وتلقت «الغذاء والدواء» بلاغا عن المستودع؛ وبسبب عدم وجود معلومات عن صاحبه وإغلاقه فترة طويلة، وتمت متابعة الموقع حتى تمكن مفتشو الهيئة من دخول المستودع بعد رصد شاحنة تفرغ حمولتها عنده.

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