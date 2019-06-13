شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: 120 رحلة يومية لإعادة المعتمرين والزوار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يغادر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة أكثر من 120 رحلة يومية لإعادة المعتمرين والزوار إلى ديارهم من خلال العديد من شركات الطيران، مع اقتراب نهاية موسم العمرة لهذا العام.

وتكثف الجهات المعنية جهودها لتذليل العقبات أمام المعتمرين والزائرين، وتسهيل إجراءات عودتهم وفقا لجداول المغادرة المعتمدة.

ورصدت "الخليج 365" من خلال جولة ميدانية انسياب الحركة داخل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومغادرة الرحلات في وقتها المحدد.

فيما تشهد المدينة المنورة تدفق زوار الداخل، حيث ارتفعت نسبة الإشغال في الفنادق والدور السكنية، وسط توقعات بتسجيل رقم قياسي هذا العام في ظل الخدمات المقدمة من القطاعات المعنية.