، مؤسسة النقد تتيح للبنوك تمديد ساعات عمل فروعها في أماكن تجمع الحجاج ،

محمد بن مسعود - الدمام - بهدف سعيها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج

وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، البنوك، بإتاحة تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف العاملة في المملكة الواقعة في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ؛ وذلك اعتبارًا من 18/ 11/ 1440هـ حتى 14/ 12/ 1440هـ.

وأوضحت المؤسسة في تعميم موجه إلى جميع البنوك والمصارف، أن القرار جاء استنادًا إلى المادة (السادسة عشرة) من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقًا بتعميم المؤسسة الصادر بتاريخ 9/ 10/ 1427هـ في شأن تحديد مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، كما يأتي القرار في إطار سعي المؤسسة -بالتعاون مع القطاع المصرفي- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يخص التوسع بخدمات الحج والعمرة.

وحددت "ساما" ستة ضوابط تحكم تمديد ساعات عمل فروع البنوك والمصارف؛ هي: أن يكون الفرع في أماكن تجمع الحجاج بالقرب من الحرمين الشريفين، وألا تزيد ساعات العمل الإضافية عن أربع ساعات عمل ممتدة من ساعات العمل الرسمي، كذلك توافر عدد كافٍ من موظفي البنك خلال ساعات العمل الإضافية، على أن يتم الإعلان عن أوقات عمل الفرع عبر وسائل الإعلان المناسبة، مع التأكيد على أنه لا يترتب على إضافة ساعات العمل الإخلالُ بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، وأن يتم تزويد المؤسسة بقائمة الفروع التي سيجري تمديد ساعات عملها.