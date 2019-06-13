، "آل جابر": العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جريمةٌ دنيئة وسيكون الردع حازمًا ،

- 1/2
- 2/2
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن العمل الإرهابي الذي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من #ايران لاستهداف مطار أبها المدني، لا تجيزه كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها، وجريمة إرهابية دنيئة ضد مدنيين أبرياء سعوديين وأشقاء مقيمين من اليمن والهند.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر النظام الإيراني في تحدي المجتمع الدولي، ويختبر إرادته بتصعيد المواقف ونشر الفوضى والدمار ودعم الإرهاب وتمويله، والسعي لإحباط جهود السلام في اليمن، وإفشال اتفاق ستوكهولم؛ مما يتوجب اتخاذ موقف دولي حازم ضد هذا النظام ومليشياته الإرهابية؛ حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع: سيكون الردع حازمًا ضد مليشيات #الحوثي الإرهابية المدعومة من #ايران في #اليمن، وسنقف بصلابة وعزم لا يلين ضد كل من يمسّ أمن واستقرار بلادنا الطاهرة؛ ملتزمين بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية.
"آل جابر": العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جريمةٌ دنيئة وسيكون الردع حازمًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-13
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن العمل الإرهابي الذي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من #ايران لاستهداف مطار أبها المدني، لا تجيزه كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها، وجريمة إرهابية دنيئة ضد مدنيين أبرياء سعوديين وأشقاء مقيمين من اليمن والهند.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر النظام الإيراني في تحدي المجتمع الدولي، ويختبر إرادته بتصعيد المواقف ونشر الفوضى والدمار ودعم الإرهاب وتمويله، والسعي لإحباط جهود السلام في اليمن، وإفشال اتفاق ستوكهولم؛ مما يتوجب اتخاذ موقف دولي حازم ضد هذا النظام ومليشياته الإرهابية؛ حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع: سيكون الردع حازمًا ضد مليشيات #الحوثي الإرهابية المدعومة من #ايران في #اليمن، وسنقف بصلابة وعزم لا يلين ضد كل من يمسّ أمن واستقرار بلادنا الطاهرة؛ ملتزمين بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
08:24 AM
قال: لا تجيزه كل الأعراف والقوانين التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أن العمل الإرهابي الذي نفّذته المليشيا الحوثية المدعومة من #ايران لاستهداف مطار أبها المدني، لا تجيزه كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدا إيران وأتباعها، وجريمة إرهابية دنيئة ضد مدنيين أبرياء سعوديين وأشقاء مقيمين من اليمن والهند.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": يستمر النظام الإيراني في تحدي المجتمع الدولي، ويختبر إرادته بتصعيد المواقف ونشر الفوضى والدمار ودعم الإرهاب وتمويله، والسعي لإحباط جهود السلام في اليمن، وإفشال اتفاق ستوكهولم؛ مما يتوجب اتخاذ موقف دولي حازم ضد هذا النظام ومليشياته الإرهابية؛ حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتابع: سيكون الردع حازمًا ضد مليشيات #الحوثي الإرهابية المدعومة من #ايران في #اليمن، وسنقف بصلابة وعزم لا يلين ضد كل من يمسّ أمن واستقرار بلادنا الطاهرة؛ ملتزمين بكل القوانين الدولية وقواعدها العرفية.
، "آل جابر": العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جريمةٌ دنيئة وسيكون الردع حازمًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر "آل جابر": العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها جريمةٌ دنيئة وسيكون الردع حازمًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.