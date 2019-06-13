، طقس الخميس.. سحب رعدية على المرتفعات ورياح نشطة بهذه المناطق ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وطقس حارّ إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 20- 55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
طقس الخميس.. سحب رعدية على المرتفعات ورياح نشطة بهذه المناطقوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-13
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وطقس حارّ إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 20- 55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
08:15 AM
الأرصاد: شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة وأتربة وغبار على الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، وعلى مناطق الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وطقس حارّ إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 20- 55كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، طقس الخميس.. سحب رعدية على المرتفعات ورياح نشطة بهذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
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