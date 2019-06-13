وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود عن عمر يناهز 30 عاماً. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. صور أهم الأحداث التاريخية في السعودية من مايكروسوفت

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