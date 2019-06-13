لعلاج العقم.. نظام غذائي “غير مألوف” يُنصح باتباعه

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قالت أخصائية التغذية نورة كوزينس، من مانشستر، إن اتباع نهج غذائي يعتمد تناول أربع وجبات خفيفة كل ساعة، قد يكون الحل الأمثل لعلاج العقم لدى ملايين النساء.

ومتلازمة المبيض المتعدد التكيسات، هي واحدة من أكثر اضطرابات الأيض والغدد الصماء شيوعا وتعقيدا، والتي يعتقد أنها واحدة من الأسباب الرئيسية لقلة الخصوبة في الإناث.

الأطفال الأصحاء

وتقول أخصائية التغذية إن أكثر من 1543 من الأطفال الأصحاء ولدوا كنتيجة مباشرة لنظامها الغذائي منذ 18 عاما، والذي يعتمد تناول وجبات صغيرة للغاية كل 15 دقيقة، جنبا إلى جنب مع الوجبات الثلاث الأساسية في اليوم.

ويكافح واحد من كل سبعة أزواج من أجل الحمل جراء إصابة المرأة بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للعقم بين النساء، فضلا عن زيادة الوزن الشديدة وتقلب المزاج ونمو الشعر على الوجه والجسم.

وجبات غذائية

وقالت كوزينس إن خطتها تعتمد تناول وجبات صحية ومغذية خفيفة وصغيرة بشكل منتظم، ما يمكّن المرأة من زيادة التمثيل الغذائي وفقدان الوزن، “وساعد ذلك في تحقيق التوازن بين الهرمونات وبالتالي تنظيم الدورة الشهرية،ما يمكن من الحمل بشكل طبيعي”.

وتوضح كوزينس أنه لا يوجد عدد سعرات محدد خلال اتباع هذا النظام الغذائي، بل إنه يكفي فقط الالتزام بقائمة الأطعمة التي يجب تناولها وتلك التي يجب تجنبها.

ويمكن تناول قطعة من الفلفل الأحمر أو الكرفس أو الجزر أو الدجاج أو البيض أو اللوز المقشر، بحجم لا يتجاوز القضمة، كل ربع ساعة على مدار اليوم.

الأطعمة النشوية

وتوصي كوزينس بتجنب الأطعمة النشوية، مثل الخبز والمعكرونة والأرز، حتى بلوغ الوزن المطلوب، بالإضافة إلى تناول الأطعمة المطبوخة من المواد الطازجة فقط.

كما تشدد كوزينس على ضرورة شراء الأطعمة العضوية حيثما أمكن ذلك لتجنب مبيدات الحشرات التي تعطل الهرمونات، بالإضافة إلى تناول ثلاث قطع من الفاكهة في اليوم..، خاصة منها الكيوي والكمثرى.

وتوصي أخصائية التغذية أيضا بتناول البروتين قبل النوم مباشرة، ما يحافظ على عملية الأيض وحرق الدهون أثناء النوم.

