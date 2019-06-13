توجيه ومطاردة وإيقاف.. هكذا يضبط المرور السري قائدي المركبات المتهورين على الطرق (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو جانباً من المهام اليومية لرجال المرور السري لضبط قائدي المركبات بتهور على الطرق السريعة.

وبدا في الفيديو الذي نشره الإعلامي سعود الشيباني قيام أحد رجال المرور بتوجيه قائدي الدوريات السرية عبر الجهاز اللاسلكي لاعتراض المركبات المسرعة وإيقافها بعد إبطاء سرعاتها تدريجياً واقتيادها إلى جانب الطريق لضمان سلامة قائدها وقائدي المركبات الأخرى المستخدمة للطريق.

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وأظهر الفيديو لحظة إيقاف عدد من المتهورين كانوا يقودون سياراتهم بسرعات تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وبعضهم كان يناور بالسيارة بين المركبات الأخرى معرضاً نفسه وقائدي المركبات الأخرى للخطر.

وتحدث قائد الفريق الشرطي مع عدد من المتهورين بعد إيقافهم واحتساب المخالفات المرورية عليهم..، وبسؤالهم عن الدافع لقيادتهم بهذه السرعات العالية أجابوا بأنه لا يوجد مبرر لما قاموا به، وأقروا بخطئهم، وتعهدوا بعدم تكرار ذلك مرة أخرى.



